Hannover

96 spielt nur 1:1 gegen Karlsruhe

27.05.2020, 20:40 Uhr | dpa

Auch bei Hannover 96 läuft es nicht wie von selbst: Nach drei Siegen in Serie gab die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak gegen den Karlsruher SC eine Führung noch aus der Hand und musste sich am Ende mit einem Remis zufriedengeben. Durch das 1:1 (0:0) gegen den Drittletzten der 2. Fußball-Bundesliga hielten die Niedersachsen aber den Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz bei sieben Punkten. Edgar Prib brachte die Gastgeber am Mittwochabend in der 47. Minute im Anschluss an eine unzureichend geklärte Ecke in Führung. Philipp Hofmann (69.) glich für den KSC per Kopf aus.

"Wir sind in erster Linie mal enttäuscht, dass wir nur 1:1 gespielt haben, aber das gehört auch dazu", sagte Kocak nach dem ersten Heimspiel seines Teams nach der Corona-Pause. Die Partie gegen Dynamo Dresden am 26. Spieltag hatte wegen Corona-Fällen im Kader der Sachsen nicht wie geplant stattfinden können. "Nichts kann die Fans ersetzen, deswegen haben wir schon auch gemerkt, dass unsere Fans nicht im Stadion waren", kommentierte Kocak die fehlende akustische Unterstützung von den Rängen.

Beide Mannschaften kamen zunächst schwer in die Partie und hatten Probleme, gefährlich nach vorne zu kommen. Mitte des ersten Durchgangs erarbeitete sich 96 dann Vorteile und hatte in der 32. Minute Pech: Dominik Kaiser traf nach einem gut herausgespielten Angriff nur den Pfosten. Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Prib dann präziser.

In einer sehenswerten zweiten Hälfte mit vielen Chancen auf beiden Seiten vergab Philipp Hofmann zunächst die größte Gelegenheit zum Ausgleich (64.), bevor er sechs Minuten später besser zielte. Vor allem Hendrik Weydandt und der eingewechselte Linton Maina verpassten es anschließend bei guten Möglichkeiten, Hannover noch zum Sieg zu bringen. Der KSC hatte allerdings ebenfalls richtig gute Chancen, die ungenutzt blieben. "Wir haben nach dem 1:1 die Ordnung verloren. Darüber müssen wir mit der Mannschaft sprechen", sagte Kocak, der im nächsten Spiel am Samstag beim SV Sandhausen auf Waldemar Anton wegen einer Gelbsperre verzichten muss.