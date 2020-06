Hannover

Grüne im Landtag stellen Initiativen für Werkarbeiter vor

10.06.2020, 01:03 Uhr | dpa

Erst in jüngster Zeit sind auch in Niedersachsen die schlechten Wohn- und Arbeitsbedingungen von osteuropäischen Werkarbeitern in der Fleischindustrie erneut in die Schlagzeilen geraten. Zusammen mit der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) stellen die Grünen-Politiker Christian Meyer und Miriam Staudte heute die Initiativen der Landtagsfraktion für Wohnen, Leben und Arbeiten in der Fleischindustrie vor. Bereits vor zwei Jahren hatten die Grünen ein neues Wohnraumaufsichtsgesetz in den Landtag eingebracht.

Bei osteuropäischen Arbeitskräften von Westcrown in Dissen (Kreis Osnabrück) hatten sich Mitte Mai zunächst 92 Beschäftigte mit dem Coronavirus angesteckt. In einer zweiten Testrunde wurden 54 weitere Infizierte gefunden. Kritiker machen nicht zuletzt die schlechte Unterbringung der Arbeitskräfte für die gesundheitlichen Probleme verantwortlich.