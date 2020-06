Hannover

Grüne: Konzept für sozialökologisches Konjunkturprogramm

15.06.2020, 03:17 Uhr | dpa

Pläne für ein sozialökologisches Konjunkturprogramm in Niedersachsen wollen die Grünen am heutigen Montag in Hannover vorlegen. Es gehe um ein Programm, das über unmittelbare Soforthilfen hinausgeht und Investitionen an Leitlinien für Klimaschutz koppelt, wie die Partei mitteilte. Gleichzeitig wollen die Grünen auch soziale Kriterien zugrunde legen. Bereits in den Landtag eingebracht hat die Fraktion das Konzept für einen Schutzschirm und Zukunftsfonds für die Kommunen mit einem Volumen von drei Milliarden Euro.

Neben Soforthilfen sind aus Sicht der Grünen langfristig wirkende Maßnahmen erforderlich, um eine nachhaltige und stabile Wirtschaft, Wertschöpfung, Arbeitsplätze und Wohlstand zu sichern. Nur wenn in den klimagerechten und sozial gerechten Umbau der Wirtschaft investiert werde, gelinge es, eine sozial-ökologische Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft auch in Niedersachsen voranbringen, meinen die Grünen. Anderenfalls würden Fehlentwicklungen und Rückschritte auf sehr lange Zeit festgeschrieben und die Klimakrise und soziale Ungerechtigkeit verschärften sich nachhaltig.