Hannover

Pfeiffer übernimmt regionale Führung der Arbeitsagentur

15.06.2020, 11:41 Uhr | dpa

Die Bundesagentur für Arbeit bekommt in der Region Niedersachsen-Bremen eine neue Führung. Die Vorsitzende der Geschäftsführung, Bärbel Höltzen-Schoh, geht Ende Juni nach dreieinhalb Jahren an der Spitze in den Ruhestand. Sie wird von Johannes Pfeiffer abgelöst, der seit Herbst 2019 als operativer Geschäftsführer in der Regionaldirektion tätig ist.

In einer Mitteilung vom Montag kündigte der 52-Jährige an, die Agentur müsse sich künftig stärker auch um die Berufsberatung von Schulabgängern und die Qualifizierung von Arbeitslosen kümmern. Höltzen-Schoh sagte, die Arbeitsagentur habe in der Corona-Krise zuletzt eine große Bewährungsprobe bestanden. So trage die Unterstützung der Betriebe mit Kurzarbeit dazu bei, die Beschäftigung zu sichern.