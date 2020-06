Hannover

Hannover 96 gewinnt Nordduell mit dem FC St. Pauli

17.06.2020, 20:45 Uhr | dpa

Hannover 96 hat in der 2. Fußball-Bundesliga ein einseitiges Nordduell mit dem FC St. Pauli gewonnen. Die Niedersachsen besiegten die Hamburger am Mittwochabend nach Toren von Marvin Ducksch (6.), Hendrik Weydandt (17.), Genki Haraguchi (61.) und Cedric Teuchert (80.) mit 4:0 (2:0). Die Serie von jetzt neun Heimspielen ohne Niederlage geriet gegen schwache Gäste nie in Gefahr.

Beim frühen 1:0 profitierte Hannover zwar noch davon, dass St. Pauli-Verteidiger Leo Östigard kurz vor dem Strafraum einfach unbedrängt wegrutschte. Doch schon nach 17 Minuten hätte die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak höher als nur mit 2:0 führen können. Die 96er verbesserten sich durch diesen verdienten Erfolg wieder auf Platz sieben der Tabelle und treffen in den beiden letzten Spielen dieser Saison auf den FC Erzgebirge Aue und den VfL Bochum.