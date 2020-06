Hannover

Europaministerin hofft auf Unterstützung für ländlichen Raum

18.06.2020, 06:46 Uhr | dpa

Niedersachsens Europaministerin Birgit Honé (SPD) hat vor einem Treffen mit ihren Amtskollegen in Berlin auf EU-Hilfe für den ländlichen Raum gepocht. Der Finanzrahmen der Europäischen Union für die Jahre 2021 bis 2027 werde bei dem Treffen am Donnerstag vor dem Hintergrund der Corona-Krise eine wichtige Rolle spielen. "Da ist für uns natürlich eine gute Ausstattung mit Strukturhilfemitteln wichtig, denn unsere ländlichen Räume brauchen weiter Unterstützung", sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Hannover.

Sie erwarte von der Konferenz zudem Beschlüsse zur Industrie- und Wettbewerbspolitik und zum Erreichen der Klimaneutralität bis 2050, sagte Honé. So sei grüner Wasserstoff für Niedersachsen als Windenergieland entscheidend, damit zum Beispiel die Stahlindustrie umweltfreundlicher werde.

Bei dem Treffen der Europaminister der Bundesländer soll es außerdem um die Vertiefung der deutsch-französischen Zusammenarbeit gehen. Dazu ist Frankreichs Botschafterin Anne-Marie Descôtes eingeladen.