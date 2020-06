Hannover

Land legt neue Corona-Verordnung vor

19.06.2020, 01:54 Uhr | dpa

Niedersachsens Corona-Krisenstab legt heute seine neue Verordnung zur Eindämmung des Virus vor. Bereits im Laufe der Woche waren mögliche Lockerungen durchgesickert: So könnte die Zwei-Haushalte-Regel für Treffen in der Öffentlichkeit erweitert werden, so dass künftig Gruppen von bis zu zehn Menschen erlaubt wären. Außerdem dürfte der Kulturbetrieb profitieren. Einem Entwurf der Landesregierung zufolge sollen Theater und Kinos wieder öffnen dürfen, wenn die Zuschauer einen Mindestabstand wahren und eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Die neuen Auflagen sollen vom 22. Juni bis zum 6. Juli gelten. Danach soll die Corona-Verordnung durch eine kompakte Neufassung mit einigen Grundregeln vereinfacht werden.