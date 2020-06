Hannover

Reimann will keine erneuten Reihentests für Schlachthöfe

19.06.2020, 13:37 Uhr | dpa

Trotz des großen Corona-Ausbruchs bei einem Schlachtbetrieb in Westfalen will Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann (SPD) keine erneuten Massentests bei Mitarbeitern der Fleischindustrie veranlassen. Mehrfache Tests brächten keine zusätzliche Sicherheit, sagte die Ministerin am Freitag in Hannover. Hauptgrund für die massenhafte Verbreitung des Virus in dem Schlachtbetrieb in Westfalen ist nach ihrer Überzeugung ungenügender Infektionsschutz in den Arbeitsprozessen.

Bei dem Massentest von rund 17 000 Beschäftigten der Fleischindustrie in Niedersachsen sei nur eine kleine Zahl von Infektionen festgestellt worden, deren Ursache im privaten Bereich liege. Reimann pochte deshalb insbesondere auf das in Niedersachsen bereits im Mai erlassene Verbot, Personal zwischen verschiedenen Schlacht- und Zerlegebetrieben hin- und herzuschieben.

Nach dem massiven Corona-Ausbruch in dem Tönnies-Schlachtbetrieb im westfälischen Rheda-Wiedenbrück übernehme ein Schlachthof im emsländischen Sögel das Schlachtvieh zur Verarbeitung, sagte die Ministerin.