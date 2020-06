Hannover

Kaufhof schließt Filialen in Niedersachsen und Bremen

Im Zuge der Sanierung von Galeria Karstadt Kaufhof sollen in den Bundesländern Niedersachsen und Bremen insgesamt sechs Filialen geschlossen werden. Das geht aus einer internen Liste der Unternehmensgruppe hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach ist Kaufhof in Braunschweig, Bremen und Osnabrück sowie Karstadt in Bremerhaven, Goslar und Hannover betroffen.

"Das ist ein Schlag ins Gesicht für alle betroffenen Kolleg*innen!", teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Nach mehr als 16 Jahren der Sanierung und des damit verbundenen Gehaltsverzichts stünden alleine in Niedersachsen die Existenzen von mehr als 350 Beschäftigten auf dem Spiel. Im Land Bremen sind demnach 144 Beschäftigte betroffen. "Wir werden alles tun, um ihnen in dieser Situation zu helfen", sagte Gewerkschaftssekretär Tobias Uelschen.