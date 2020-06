Hannover

IHKN: Über ein Fünftel weniger Lehrstellen in Niedersachsen

26.06.2020, 11:13 Uhr | dpa

Die Unternehmen in Niedersachsen können laut einer Umfrage zum neuen Ausbildungsjahr nach den Sommerferien voraussichtlich über ein Fünftel weniger Lehrstellen besetzen. Dies teilte der Verband der Industrie- und Handelskammern (IHKN) am Freitag auf Basis einer Umfrage unter den Mitgliedsbetrieben mit. Dass nur so wenige Azubis an Bord kommen, liegt nicht nur an der hohen Unsicherheit durch die Corona-Krise - auch die Rückkehr zum Abitur nach 13 Schuljahren im Land spielt ein Rolle. So fällt 2020 ein ganzer Absolventenjahrgang der Gymnasien für eine mögliche betriebliche Ausbildung aus.

IHKN-Hauptgeschäftsführer Horst Schrage bezifferte den Anteil dieses Effekts an den abnehmenden Vertragsabschlüssen auf rund die Hälfte. Es ist eine Mischung aus Angebots- und Nachfrageproblem. "Zum Ausbildungsstart 2020 bieten die niedersächsischen Unternehmen noch viele freie Lehrstellen", betonte er in Hannover. "Schulabgänger haben also gute Chancen." Die Politik fördert Firmen, die trotz finanzieller Schwierigkeiten weiter ausbilden - kürzlich brachte die Bundesregierung entsprechende "Azubi-Prämien" auf den Weg. Schrage lobte diesen Schritt, mahnte aber auch eine rasche Umsetzung an.

Der Befragung zufolge halten die meisten Firmen (mehr als 75 Prozent) an ihren laufenden Ausbildungsplänen fest, rund 60 Prozent wollen auch in diesem Jahr alle Azubis nach der Lehre übernehmen. Drei Prozent der Lehrlinge sind jedoch in Kurzarbeit, knapp ein Prozent verlor aufgrund der Geschäftseinbrüche in der Pandemie die Stelle.