Hannover

Verbraucherpreise sind gestiegen

29.06.2020, 13:11 Uhr | dpa

Verbraucher in Niedersachsen haben im Juni für viele Produkte und Dienstleistungen mehr bezahlen müssen als vor einem Jahr. Die Verbraucherpreise sind um durchschnittlich 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen, wie das Landesamt für Statistik am Montag in Hannover auf Basis vorläufiger Ergebnisse mitteilte. Im vergangenen Mai lag die Inflationsrate danach bei 0,5 Prozent.

Besonders stark war der Preisanstieg im Bereich Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke, dort mussten die Verbraucher im Schnitt 3,7 Prozent mehr bezahlen als im Juni 2019. Beim Obst waren es 13,3 Prozent, bei Fleisch und Fleischwaren 6,8 Prozent. Im Bereich "Andere Waren und Dienstleistungen" gab es einen Anstieg um 3,1 Prozent. Dort erhöhten sich die Preise für Dienstleistungen sozialer Einrichtungen um 6,7 Prozent. Beim Friseur mussten im Schnitt 6,6 Prozent mehr berappt werden. Die Statistiker gehen davon aus, dass das auf die coronabedingten Hygienevorschriften zurückzuführen ist.

In einigen Bereichen gab es auch deutlich niedrigere Preise als im Vorjahresmonat. So mussten für die Personenbeförderung im Schienenverkehr im Schnitt 13,3 Prozent weniger entrichtet werden. Autofahrer zahlten für Benzin 13,8 Prozent weniger, beim Diesel waren es 11,6. Die Preise von Heizöl gingen um 23,3 Prozent zurück. Ohne die Berücksichtigung der Preise von Kraftstoffen und Heizöl hätte die Inflationsrate im Juni bei 1,5 Prozent gelegen.