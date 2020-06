Hannover

Weil appelliert in Corona-Krise an Zusammenhalt

30.06.2020, 09:36 Uhr | dpa

In der Corona-Krise hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) an den Zusammenhalt im Land appelliert. "Zusammenhalt ist und bleibt der eigentliche Erfolgsfaktor", sagte Weil am Dienstag in einer Regierungserklärung im Landtag in Hannover. "Wenn wir zusammenhalten, wenn alle Bereiche, wenn alle Bürgerinnen und Bürger ihren Beitrag leisten, haben wir gute Chancen." Dennoch seien viele Einschränkungen wie die Abstandsregeln und die Maskenpflicht auf Sicht weiter nötig.

"Bestätigt hat sich aber auch der Kurs, nach und nach Einschränkungen wieder aufzuheben und dabei allen Bereichen wieder eine Perspektive zu geben", sagte Weil. "Unsere Strategie steht und fällt mit einem leistungsfähigen öffentlichen Gesundheitsdienst vor Ort." Dieser habe in Niedersachsen bisher eine sehr gute Arbeit geleistet.