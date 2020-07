Hannover

Landtag berät über Zukunft des Waldes: Klimawandel

01.07.2020, 03:05 Uhr | dpa

Der niedersächsische Landtag setzt heute seine Sitzung in Hannover mit Beratungen über die Zukunft des Waldes angesichts des Klimawandels fort. Außerdem geht es um die Stärkung des Wirtschaftsfaktors Pferd in Niedersachsen und eine Förderung der niedersächsischen Partnerregionen in Afrika soll beschlossen werden. Weitere Punkte auf der langen Tagesordnung der Abgeordneten sind die Probleme bei der niedersächsischen Pflegekammer, der Arten- und Gewässerschutz und der Kampf gegen Rassismus.

Erstmals seit Ausbruch der Corona-Epidemie tagt der Landtag in dieser Woche wieder regulär an drei Tagen. Die Abgeordnetenplätze sind zum Infektionsschutz mit Sicherheitsglasscheiben versehen worden. Somit können wieder alle Parlamentarier im Saal sitzen und müssen nicht mehr zur Wahrung des Abstandes auf Plätze auf die Tribünen ausweichen.