Hannover

Verstöße gegen Corona-Regeln: Bar und Kioske geschlossen

05.07.2020, 16:18 Uhr | dpa

Wegen Verstößen gegen die Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat die Polizei eine Bar in Garbsen geschlossen. Die geschätzten 30 Gäste hielten die Mindestabstände nicht ein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Beamten stellten am Sonntagmorgen zudem fest, dass die Wirtin gegen Corona-Auflagen verstieß, so dass im Fall einer Ansteckung die Nachverfolgung der Infektionskette nicht gewährleistet war. Anwohner hatten die Polizei alarmiert, weil die Gäste der Bar zu laut waren.

In Hannover schloss die Polizei sechs Kioske, um zu verhindern, dass sich dort größere Gruppen bilden. In den Straßen, in denen sich die Kioske befinden, hielten sich zuvor mehrere Menschen in größeren Gruppen auf. Die Polizisten erteilten am Freitagabend daraufhin Platzverweise. Auch in diesen Fällen wurde die Polizei zuvor wegen Ruhestörungen alarmiert.