Hannover

Niedersachsen wirbt für Vorsicht vor Coronavirus

09.07.2020, 02:17 Uhr | dpa

Die niedersächsische Landesregierung ruft dazu auf, das Coronavirus trotz sinkender Infektionszahlen nicht zu unterschätzen. Landesweit gebe es mittlerweile zwar deutlich weniger Ansteckungen als noch vor einigen Wochen. Allerdings bleibe das Virus gefährlich. Regierungssprecherin Anke Pörksen stellt daher heute (11.00 Uhr) in Hannover eine Kampagne vor, die die Bürger dazu motivieren soll, "sich auch künftig umsichtig zu verhalten". Die Rücksicht auf andere sei die Voraussetzung für einen neuen Alltag unter Corona-Bedingungen.

In den vergangenen Wochen hatte Niedersachsen viele der Corona-Einschränkungen schrittweise zurückgenommen. So sind Einkaufsbummel oder Restaurantbesuche mittlerweile unter Auflagen wieder möglich. Am Freitag will die Regierung zudem ein neues kompakteres Regelwerk vorstellen, das am 13. Juli in Kraft tritt.