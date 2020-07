Hannover

Prozess: Polizist soll Dienstgeheimnisse verkauft haben

14.07.2020, 02:37 Uhr | dpa

Verdacht auf Bestechlichkeit und Verletzung von Dienstgeheimnissen: Ein Polizist, der Erkenntnisse aus polizeiinternen Informationssystemen verkauft haben soll, muss sich ab Dienstag am Landgericht Hannover verantworten. Der 1968 geborene Angeklagte soll von September 2014 bis Dezember 2016 Beamter der Polizeidirektion gewesen sein, wie das Gericht mitteilte. Der Mann soll nebenbei als Privatdetektiv gearbeitet und dabei Dritten interne Informationen angeboten haben. Die Informationen soll er sich zuvor gegen Bezahlung von anderen Polizeibeamten beschafft haben. (Az.: 40 KLs 17/19)

Ein weiterer, 1960 geborener Angeklagter soll den Beamten beauftragt haben, Informationen über anhängige Strafverfahren, persönliche Verbindungen, Einkommens- und Beschäftigungsverhältnisse, Autos sowie Aufenthaltsorte von Menschen zu beschaffen, die an einem zivilrechtlichen Rechtsstreit beteiligt waren. In diesem Fall soll der Mann zur Zahlung von über drei Millionen Euro Schadenersatz verurteilt worden sein. Der Polizeibeamte, der auch an Autos der Beobachteten in einigen Fällen GPS-Tracker angebracht haben soll, erhielt dafür von Januar 2015 bis November 2016 monatlich 3570,00 Euro. Insgesamt soll er rund 80 000 Euro bekommen haben.

Nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft wurden bei Durchsuchungen der Wohnung des beschuldigten Polizeibeamten und der Büroräume der Detektei in Hannover Unterlagen sichergestellt. Die Polizeidirektion Hannover sprach dem Polizisten ein Verbot der Führung seiner Amtsgeschäfte aus. Insgesamt sind fünf Prozesstage vorgesehen.