Hannover

Wirkt die Mietpreisbremse? Landgericht muss entscheiden

15.07.2020, 03:35 Uhr | dpa

Ist die Mietpreisbremse wirksam oder ungültig? Das Landgericht Hannover beschäftigt sich am heutigen Mittwoch in einem Zivilverfahren mit dem Instrument, das vor überteuerten Wohnungen schützen soll. Die Mietpreisbremse besagt, dass der Preis für Neuvermietungen nur noch zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen soll. Ansonsten könne man seinen Vermieter verklagen und Geld zurückfordern. Allerdings wies das Amtsgericht Hannover eine solche Klage Ende 2019 ab, weil das Gericht die niedersächsische Mietpreisbremse für ungültig hält. Gegen das Urteil legte die Klägerin Berufung ein. (Az. Landgericht: 7 S 7/20, Az. Amtsgericht: 514 C 7045/19)

Das Bauministerium in Hannover hatte nach dem Urteil des Amtsgerichts zunächst erklärt, dass die für ungültig erklärte Mietpreisbremse innerhalb von rund sechs Monaten neu verabschiedet werde. So lange hätten Mieter in 19 niedersächsischen Kommunen, in denen sie gilt, keine Möglichkeit, sie rechtlich durchzusetzen. Die Mietpreisbremse galt bisher in Braunschweig, Buchholz in der Nordheide, Buxtehude, Göttingen, Hannover, Langenhagen, Leer, Lüneburg, Oldenburg, Osnabrück, Vechta, Wolfsburg und den sieben ostfriesischen Inselgemeinden.