Hannover

Tonne: Ausbildungsperspektiven für junge Menschen schaffen

17.07.2020, 02:21 Uhr | dpa

Bestehende Ausbildungsplätze schützen und neue Ausbildungsverträge fördern - mit einem neuen Programm will die Landesregierung junge Menschen auf dem Ausbildungsmarkt unterstützen. Details aus dem Aktionsplan Ausbildung stellt Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) heute in Hannover vor. Auch die Hauptgeschäftsführerin der Landesvertretung der Handwerkskammern in Niedersachsen, Hildegard Sander, und der DGB-Landesvorsitzende Mehrdad Payandeh werden dabei sein und den mehrstufigen Plan erklären.