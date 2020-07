Hannover

Kommunen: Sonntagsöffnungen sind für Innenstädte wichtig

23.07.2020, 10:15 Uhr | dpa

Die niedersächsischen Kommunen verteidigen die möglichen vier Sonntagsöffnungen bis Jahresende als Unterstützung für verwaiste Innenstädte und den Einzelhandel in Corona-Zeiten. "Die dramatischen Umsatzeinbrüche im Einzelhandel, bei der Gastronomie und im Kulturbereich erfordern schnelle Hilfe", sagte der Sprecher des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, Thorsten Bullerdiek, am Donnerstag in Hannover. Der am Vortag gefundene Kompromiss zwischen Land, Verbänden und Kirchen dürfe nicht zerredet werden.

Ein Runder Tisch im Wirtschaftsministerium hatte sich darauf verständigt, dass für eine örtliche Sonntagsöffnung ausnahmsweise keine gewichtigen Gründe wie Messen oder Volksfeste vorliegen müssen. Auch kleinere Anlässe sollen 2020 ausreichend sein.

Dem stimmen die Gewerkschaften nur mit Bedenken zu. "Verkaufsoffene Sonntage ohne Anlass lehnen wir ab, außerdem muss vorher regional eine Verständigung mit gewerkschaftlicher Beteiligung erzielt werden", sagte der Landesleiter der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Detlef Ahting.

Unklar ist, wie viele verkaufsfreie Sonntage die Städte bis Jahresende tatsächlich noch auf die Beine stellen können. In den meisten Orten dürfen die Läden laut Gesetz noch viermal öffnen. Andererseits ist vorher jeweils eine Abstimmung zwischen Verwaltungen, Handel und Veranstaltern notwendig. Die Gedenktage im November und die Adventssonntage sind ohnehin ausgenommen.

Man hoffe auf Bündnisse vor Ort für den Einzelhandel, die Gastronomie und die Kultur, um die Innenstädte wieder zu beleben, sagte Bullerdiek. Nötig sei auch, den stationären Handel im Onlinegeschäft zu schulen, damit er gegen den reinen Internethandel bestehen könne.