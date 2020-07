Hannover

Sanierungsstau: LKA-Kriminallabore gesperrt

28.07.2020, 09:49 Uhr | dpa

Die Labore des Kriminaltechnischen Instituts (KTI) des Landeskriminalamts Niedersachsen sind vom Gewerbeaufsichtsamt aus Arbeitsschutzgründen gesperrt worden. Eine Sprecherin des Innenministeriums bestätigte am Dienstag Berichte des "Weser-Kuriers" und der "Braunschweiger Zeitung". Das Ministerium setzte auch den Landtag über die Sperrung in Kenntnis. Wichtige Ermittlungen in den Bereichen Drogen, Doping oder Giftstoffe verzögerten sich deshalb. Die Leistungsfähigkeit des Instituts sei beeinträchtigt, hieß es.

Hintergrund ist der Sanierungsstau bei dem alten Gebäude des KTI in Hannover. Dort ist nach Schätzungen eine Investition im dreistelligen Millionenbereich notwendig, die sich immer wieder verzögert hat. Das Innenministerium erwägt, Analysen an geeignete Institute innerhalb und außerhalb Niedersachsens zu vergeben und andere Länder um Amtshilfe zu bitten.