Hannover

Haferanbau mit Potenzial: Anbaufläche gewachsen

03.08.2020, 12:54 Uhr | dpa

Der Anbau von Hafer könnte in Niedersachsen in den kommenden Jahren für die Landwirtschaft wichtiger werden. Der Trend zu nachhaltiger, vegetarischer und veganer Ernährung sowie zahlreiche neue Hafer-Produkte sprächen für eine gute Prognose des Getreides auf niedersächsischen Feldern, teilte das Landvolk am Montag in Hannover mit.

Zudem habe das nährstoffreiche Getreide zahlreiche Vorteile für die Landwirtschaft: Es wirke sich unter anderem positiv auf die Stickstoffbilanz der Betriebe aus und sei damit für Landwirte in den Roten Gebieten mit hoher Düngerbelastung interessant. Es fördere zudem die Biodiversität, denn der Sommerhafer biete Lebensraum für bodenbrütende Vogelarten. Auch an die Klimaveränderungen mit geringerem Niederschlag könne sich Hafer besser anpassen als andere Ackerpflanzen.

In diesem Jahr werden in Niedersachsen auf 15 000 Hektar Hafer angebaut, das sind 5000 Hektar mehr als im Jahr 2019. 2018 waren es allerdings noch 16 000 Hektar. Grund für den zwischenzeitlichen Rückgang sei vor allem die Witterung der beiden vergangenen trockenen Jahre, hieß es.

Die Importe von Hafer seitens der deutschen Mühlen sind über die Jahre deutlich gestiegen: 2018 importierten sie meist aus Finnland und Schweden fast 560 000 Tonnen; 2008 waren es noch 280 000 Tonnen. Der Grund sei, dass Hafer hierzulande oft an ertragsschwachen Standorten angebaut werde, was zu relativ geringen Ernten führe, sowohl was die Menge als auch die Qualität angehe, so das Landvolk. Entsprechend könnten deutsche Mühlen ihren Bedarf nicht mit einheimischem Hafer decken.