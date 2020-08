Hannover

Mohren-Apotheke: Inhaberin wehrt sich gegen Rassismusvorwurf

14.08.2020, 06:43 Uhr | dpa

Das Logo der Mohren-Apotheke über der Eingangstür in Wolfsburg. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Rassismus oder nicht? Der Streit um den "Mohren" als Namensgeber für Apotheken oder Straßen geht weiter. "Es reicht aus, wenn Betroffene sagen: Das ist rassistisch", sagte Tahir Della von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Der Begriff "Mohr" stehe "für eine bestimmte Rolle schwarzer Menschen". In Wolfsburg wurden Rassismus-Vorwürfe gegen die dortige Mohren-Apotheke erhoben, Inhaberin Petra Grünwald wehrte sich dagegen: Der Name habe mit der Tradition der Pharmazie zu tun, mit den Mauren, die ihre Heilkunst nach Europa gebracht hätten. Sie betonte: Kein Apotheker würde seinem Betrieb einen Namen geben, der andere verletze.

Der "Mohr" als Namensgeber und Firmenzeichen hat bundesweit für Streit gesorgt: Aktivisten in Berlin fordern seit langem, die dortige Mohrenstraße und den gleichnamigen U-Bahnhof umzubenennen. Nach Angaben der Apothekerkammer Niedersachsen gibt es landesweit drei Mohren-Apotheken, gegründet 1950, 1951 und 1965. Umbenannt worden sei nach Kenntnis der Kammer noch keine davon. Die Kammer machte aber auch klar: Rassismus und Diskriminierung sollten "mit der gebotenen Sensibilität behandelt und nicht verharmlost oder ignoriert werden".