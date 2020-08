Hannover

Hannover mit Maina, Prib und Felipe ins Trainingslager

22.08.2020, 16:54 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Hannover 96 wird am Sonntag mit Linton Maina ins Trainingslager nach Österreich reisen. Der Offensivspieler, der sich im Testspiel gegen den KFC Uerdingen am Freitag eine schwere Unterschenkelprellung zugezogen hatte, gehört zum Aufgebot von Trainer Kenan Kocak, das sich bis zum 30. August wie im Vorjahr in Stegersbach auf die neue Saison vorbereiten wird. Nicht dabei sein werden Edgar Prib und Felipe. Die beiden Routiniers spielen in den Planungen von Kocak keine Rolle mehr und sollen noch abgegeben werden.