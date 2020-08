Hannover

Althusmann: Corona kann "überflüssige Bürokratie" abbauen

25.08.2020, 15:30 Uhr | dpa

Die Landesregierung will den Spar- und Reformdruck der Corona-Krise nutzen, um die Bürokratie in Niedersachsen zu entschlacken. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann stellte am Dienstag eine "Entlastungsoffensive" vor. Sie richtet sich vor allem an mittelständische Firmen, fordert aber auch generelle Vereinfachungen. "Wenn es Chancen im Zuge der Pandemie für unser Land gibt, dann ist der Abbau überflüssiger Bürokratie eine davon", sagte der Unionspolitiker in Hannover. "Unsere Wirtschaft wird entlastet, die Bürgerinnen und Bürger gewinnen Zeit und sparen Geld."

Im Kampf gegen die Folgen von Covid-19 habe man angesichts der hohen Dringlichkeit manches schon spontan erleichtern können. "Wir sind im internationalen Vergleich bislang auch deshalb so gut durch die Krise gekommen, weil Verwaltung und Politik bei der Bewältigung der Pandemie eine hohe Dynamik entwickelt haben", meinte Althusmann. Nach dem Beschluss staatlicher Wirtschaftshilfen hatten allerdings etwa auch viele Antragsteller zunächst von langen Wartezeiten berichtet.

Der niedersächsische Vize-Regierungschef verwies auf erste positive Ansätze. "Melde- und Berichtspflichten sind vorübergehend außer Kraft gesetzt, Förderprogramme werden in kurzer Zeit entwickelt, Gesetze innerhalb von Wochen auf den Weg gebracht", sagte Althusmann. "Diesen Schwung sollten wir mit in die Nach-Corona-Zeit nehmen." In manchen Bereichen brauche man aber nach wie vor einen "Mentalitätswechsel": Das Entlastungs- und Modernisierungspotenzial sei enorm.

Fortschritte sieht das Land etwa beim Umgang mit Bauherren. Novellen im niedersächsischen Straßengesetz führten dazu, dass die Bürger bei Anträgen für Zufahrten oder Gebäude an Land- oder Kreisstraßen allein mit der Straßenbau- oder mit der Baubehörde zu tun hätten, nicht mehr mit beiden. Weitere "Möglichkeiten für den Abbau bürokratischer Hemmnisse" seien weniger komplizierte Dokumentationspflichten für Handwerksfirmen, zum Beispiel in Hygienevorschriften für Bäckereien. Teil des Konzepts sind auch Vorschläge in der Debatte um häufigere Ladenöffnungen an bestimmten Sonn- und Feiertagen, ohne dass Inhaber von Geschäften in jedem Fall besondere Großanlässe definieren müssen.

Speziell im Baurecht sehen Kritiker Verbesserungsbedarf. So will der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Niedersachsen Bremen die Landesbauordnung in wichtigen Punkten reformiert sehen. Nötig sind aus Sicht der Branche etwa einfachere Genehmigungsprozesse oder überarbeitete Regeln zur Verwendung neuer Baustoffe. "Das Baurecht in Niedersachsen ist deutlich überreguliert", erklärte Verbandsdirektorin Susanne Schmitt. "Zu viel Bürokratie ist teuer und hemmt den Wohnungsbau. Vor allem bezahlbarer Wohnraum ist betroffen."

Auch die Landtagsopposition äußerte Bedenken. Grünen-Fraktionsvize Christian Meyer kritisierte, der Wirtschaftsminister richte einen Großteil seiner Vorschläge an den Bund, während Niedersachsen selbst einen deutlich energischeren Bürokratieabbau leisten könnte. Bei der Digitalisierung sei besonders viel zu tun: "Hier fehlt anscheinend die Zustimmung des Finanzministers, dass endlich alle Behörden in die Lage versetzt werden, Anträge auch elektronisch bearbeiten zu können oder öffentlich zugängliche Daten digital verfügbar zu machen."

Der Koalitionspartner SPD befürwortete den Kurs prinzipiell. "Gerade Unternehmen, die massiv unter den Folgen der Pandemie zu leiden haben, sollten Unterstützung erfahren", meinte der Wirtschaftsexperte der Fraktion, Christos Pantazis. Er warnte aber vor geringeren sozialen Standards und sprach von mangelnder Abstimmung im Kabinett: "Aufweichungen von Höchstarbeitszeiten oder auch eine Verwässerung der Vergabe- und Tariftreue wird es mit uns nicht geben."