Hannover

Kultusminister informiert über Schulstart in Corona-Zeiten

26.08.2020, 01:07 Uhr | dpa

Schüler lernen an einer Realschule in Hannover. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Trotz Corona soll an Niedersachsens Schulen im neuen Schuljahr so viel Normalität wie möglich herrschen. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) informiert heute über den Unterricht nach den Sommerferien. Erstmals seit Mitte März sollen ab Donnerstag wieder komplette Klassen zusammenkommen, auch wenn in vielen Räumen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Zuletzt wurde deshalb der Ruf nach einer Maskenpflicht im Unterricht laut. Nach den Vorgaben des Ministeriums müssen Schülerinnen und Schüler lediglich zum Beispiel auf engen Fluren einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Auch über freiwillige Corona-Tests für Lehrkräfte wird diskutiert. Die Lehrergewerkschaft GEW befürchtet im neuen Schuljahr einen eklatanten Personalmangel.