Hannover

Große Einbußen im Niedersachsen-Tourismus wegen Corona

26.08.2020, 11:31 Uhr | dpa

Die Tourismusbranche in Niedersachsen hat die Corona-Pandemie im ersten Halbjahr 2020 deutlich zu spüren bekommen: Mit rund 3,4 Millionen Gästen kamen nur knapp halb so viele (minus 51,9 Prozent) wie in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Im Juni waren es etwa 860 000 Gäste und damit knapp 48,8 Prozent weniger als im Juni 2019, wie aus vorläufigen Zahlen des Landesamts für Statistik vom Mittwoch hervorgeht. Die Zahl der Übernachtungen ging um fast 37,9 Prozent auf gut 3,1 Millionen im Vergleich zum Vorjahresmonat zurück.

Die gefragtesten Quartiere waren im Juni 2020 Campingplätze. Dort wurden gut 100 000 Übernachtungen mehr gebucht als in Hotels. Mit 783 000 gebuchten Übernachtungen fiel der Einbruch bei den Campingplätzen demnach verhältnismäßig gering aus: Minus 5,7 Prozent gegenüber dem Juni 2019. Die 674 000 Übernachtungen in Hotels bedeuteten ein Minus von 49,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Insgesamt verzeichneten die niedersächsischen Beherbergungsbetriebe im ersten Halbjahr 2020 einen Rückgang bei der Zahl der gebuchten Übernachtungen von 47,5 Prozent auf knapp 10,8 Millionen. Darin enthalten waren mehr als 710 000 Übernachtungen von ausländischen Gästen (minus 58,3 Prozent).