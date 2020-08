Hannover

Bewusstlosen Mann auf Schienen gelegt: Urteil wird erwartet

28.08.2020, 03:33 Uhr | dpa

Er wurde getreten, bewusstlos geschlagen und schließlich auf Straßenbahngleisen in Hannover abgelegt: Zwei Männer im Alter von 37 und 34 Jahren stehen wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung in Hannover vor Gericht. Heute werden am Landgericht die Plädoyers und das Urteil erwartet. Laut Anklage sollen sich die Männer am 12. Oktober vergangenen Jahres betrunken haben, dabei kam es zum Streit mit dem späteren Opfer. Schließlich sollen die beiden den Mann so heftig geschlagen und getreten haben, dass er schwere Kopfverletzungen erlitt und bewusstlos wurde. (Az.: 39 Ks 2/20)

Danach soll der 37-Jährige sein etwa zehn Jahre jüngeres Opfer auf die Straßenbahngleise gezogen haben - dort sollte der jüngere Mann laut Anklage von einer Straßenbahn überfahren und getötet werden. Die Anklagebehörde geht davon aus, dass der Bewusstlose auf die Gleise gelegt wurde, um die Folgen der Schlägerei zu vertuschen. Dabei kam es zu neuen schweren Verletzungen an Kopf und Rücken.

Passanten hatten das Opfer gefunden und die Polizei alarmiert. Die Ermittler konnten den Mann von den Gleisen ziehen und eine heranfahrende Straßenbahn stoppen. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die mutmaßlichen lettischen Täter waren nach dem Vorfall festgenommen worden. Zwischenzeitlich waren beide auf freiem Fuß, der 37-Jährige kam nach neuen Zeugenaussagen aber in Untersuchungshaft.