Hannover

Hannover 96 reist früher aus Trainingslager ab - Testspiel abgesagt

29.08.2020, 13:54 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Hannover 96 ist bereits am Samstag aus dem Trainingslager im österreichischen Bad Waltersdorf abgereist. Ursprünglich sollten die Niedersachsen bis zum Sonntag bleiben und zudem noch ein Testspiel gegen den SV Deutschkreutz aus Österreich absolvieren. "Das Spiel gegen einen Viertligisten hätte für uns sportlich nicht den notwendigen Wert gehabt", wird Trainer Kenan Kocak in einer Mitteilung zitiert. "Dazu wären noch die zusätzlichen Reisestrapazen gekommen." Das nächste Testspiel wird Hannover 96 am kommenden Samstag gegen Bundesligist Werder Bremen bestreiten.