Hannover

Verfassungsschutz: Jugendliche schneller ins Visier nehmen

01.09.2020, 16:04 Uhr | dpa

Der Verfassungsschutz in Niedersachsen soll Jugendliche ab 14 Jahren künftig schneller ins Visier nehmen dürfen. Die Hürden für die Speicherung von Daten minderjähriger Extremisten ab dem 14. Lebensjahr sollten gesenkt werden, kündigte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Dienstag in Hannover an. Die rot-schwarze Landesregierung hatte sich zuvor auf die Neufassung des Verfassungsschutzgesetzes geeinigt, die 2017 schon im Koalitionsvertrag ins Auge gefasst worden war. Der Gesetzesentwurf wird nun in den Landtag eingebracht. Er sieht außerdem einen leichteren Einsatz von V-Leuten zur Beobachtung von Extremisten vor.