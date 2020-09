Hannover

Politiker diskutieren über Wiedereinführung einer Bannmeile

01.09.2020, 16:11 Uhr | dpa

Nach den Ausschreitungen vor dem Reichstagsgebäude in Berlin diskutieren Politiker in Niedersachsen über die Wiedereinführung einer Bannmeile für Demonstrationen am Landtag in Hannover. "Ja, wir brauchen wieder eine Bannmeile", sagte der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Uwe Schünemann am Dienstag. Diese sei nicht dafür da, Menschen aus dem Landtag auszusperren. "Eine Bannmeile soll die Würde und die Arbeitsfähigkeit des Parlaments sicherstellen und verhindern, dass Bilder wie in Berlin entstehen." Zuvor hatte Landtagsvizepräsident Bernd Busemann (CDU) gegenüber dem Politikjournal "Rundblick" eine neue Debatte über eine Bannmeile gefordert.

Die SPD-Fraktion sieht dagegen keine Notwendigkeit für eine Änderung des Versammlungsgesetzes. "Wir sind uns sicher, dass die niedersächsische Polizei alle nötigen Schritte unternehmen wird, um unser Haus der Demokratie zu schützen", sagte der innenpolitische Sprecher Uli Watermann. Auch die AfD-Fraktion lehnt eine Bannmeile ab. SPD und Grüne hatten die Bannmeile im Jahr 2017 abgeschafft.

Bei Protesten gegen staatliche Corona-Beschränkungen in Berlin hatten Demonstranten am vergangenen Samstag Absperrgitter am Reichstagsgebäude überwunden. Sie liefen die Treppen hoch, einige schwenkten schwarz-weiß-rote Reichsflaggen.