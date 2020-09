Hannover

Tonne zufrieden mit ersten Schultagen nach Neubeginn

02.09.2020, 20:49 Uhr | dpa

Grant Hendrik Tonne (SPD), Kultusminister in Niedersachsen. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Knapp eine Woche nach dem Schulbeginn unter Corona-Bedingungen in Niedersachsen hat sich Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) zufrieden gezeigt. "Stand heute war es richtig, den mehr als eine Million Kindern und Jugendlichen die Chance auf Bildung in der Schule zu geben. Die Einschränkungen für einige Schülerinnen und Schüler sind bedauerlich, aber nicht überraschend", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ, Donnerstag). Insgesamt sei die Bilanz derzeit zufriedenstellend, weswegen man am eingeschlagenen Kurs festhalten wolle. "Wir beobachten ständig das Geschehen, um gegebenenfalls zu reagieren, wenn sich die Lage verschlechtert."

Derzeit findet der Unterricht im sogenannten eingeschränkten Regelbetrieb statt - das heißt, dass in festgelegten Gruppen das Abstandsgebot nicht mehr eingehalten werden muss. Nach Angaben des Kultusministeriums gibt es aktuell an 13 Schulen coronabedingte Einschränkungen für Lerngruppen oder Klassen.