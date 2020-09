Hannover

Umweltminister Lies diskutiert über Atomendlagersuche

03.09.2020, 03:37 Uhr | dpa

Vor der Bekanntgabe der möglichen deutschen Standorte für ein Atomendlager diskutiert Umweltminister Olaf Lies (SPD) heute in Hannover über die Thematik. Eingeladen sind Landtagsfraktionen sowie Vertreter der Kirchen, gesellschaftliche Organisationen, Jugendverbände und in der Umweltarbeit engagierte Gruppen. Neben Umweltminister Lies übernimmt Landesbischof Ralf Meister als früheres Mitglied der Begleitkommission Atomendlager die Einführung ins Thema.

Am 28. September sollen in Berlin geeignete Teilgebiete für ein Endlager benannt werden. Laut Standortsuchgesetz soll die Endlagersuche 2031 mit einer Entscheidung beendet werden. Lange Zeit war Gorleben in Ostniedersachsen als Endlagerstandort ins Auge gefasst. Um den jahrzehntelangen Protest gegen den Standort Gorleben zu beenden, wurde die Endlagersuche neu gestartet. Sie soll nun strikt nach wissenschaftlichen Kriterien und möglichst transparent ablaufen, zudem sollen möglichst alle Parteien mit an Bord sein.