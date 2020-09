Hannover

Deutsche Bahn übernimmt Strecken von Erixx und Nordwestbahn

04.09.2020, 17:35 Uhr | dpa

Verschiedene Regionalstrecken in der Mitte Niedersachsens werden ab Dezember 2021 wieder von der Deutschen Bahn betrieben. Wie die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) am Freitag mitteilte, werden die beiden Bahnnetze Heidekreuz und Weser-/Lammetalbahn zusammengefasst. Ziel ist demnach, Fahrzeuge und Mitarbeiter flexibler einzusetzen. "Wir wollen so erreichen, dass sich personal- oder fahrzeugbedingte Zugausfälle verringern", sagte LNVG-Geschäftsführerin Carmen Schwabl. Demnach hat sich die DB Regio, eine Tochter der Deutschen Bahn, in einem europaweiten Wettbewerb durchgesetzt und löst die bisherigen Betreiber Erixx (Heidekreuz) und Nordwestbahn (Weser-/Lammetalbahn) ab.

Der Vertrag läuft bis zum Ende des Jahres 2029. Als Verbesserungen für die Fahrgäste nannte die LNVG eine erhöhte Sicherheit durch einen Kundenbetreuer in jedem Zug und WLAN auf vielen Linien. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der bisherigen Betreiber haben einen Rechtsanspruch darauf, von der neuen Betreiberin übernommen zu werden. Die bislang eingesetzten 36 Dieseltriebwagen aus dem Fahrzeugpool der LNVG sollen weiter fahren.

Das Bahnunternehmen Erixx zeigte sich enttäuscht von der Entscheidung. "Wir haben bei Erixx alles dafür getan, ein attraktives und wirtschaftliches Angebot abzugeben. Leider hat es nicht ganz gereicht, diesen sehr harten Preiswettbewerb zu gewinnen", sagte der kaufmännische Geschäftsführer Lorenz Kasch. "Wir werden den Fahrgästen bis zum letzten Tag den vollen Service des Erixx anbieten und zuverlässig fahren."