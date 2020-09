Hannover

Streit und Schläge auf den Kopf: 30-Jähriger schwer verletzt

06.09.2020, 14:39 Uhr | dpa

Dieser Streit ist offensichtlich aus dem Ruder gelaufen: Mit einer Schlagwaffe soll ein 36-Jähriger in Hannover auf den Kopf seines Mitbewohners eingeprügelt haben. Der 30-Jährige habe in der Nacht zum Sonntag schwere Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Die Beamten hätten den 36-Jährigen festgenommen, es werde wegen versuchten Totschlags ermittelt. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die beiden Männer in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Oberricklingen in Streit geraten. Die Ursache war zunächst nicht bekannt. Eine Nachbarin alarmierte die Polizei, als sie Schreie hörte.

Als die Beamten eintrafen, öffnete der stark blutende 30-Jährige die Tür. Er wurde später mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht. In der Wohnung stießen die Polizisten auf den 36-Jährigen, der auch die Beamten angriff. Ein Polizist erlitt eine Kopfverletzung. Schließlich konnte der Verdächtige überwältigt und festgenommen werden. Am Montag sollte er einem Haftrichter vorgeführt werden.

In der Wohnung fanden die Beamten die mutmaßliche Tatwaffe. Beide Männer waren den Angaben zufolge zum Tatzeitpunkt betrunken. Ein Atemalkoholtest bei dem 30-Jährigen ergab rund zwei Promille. Das Ergebnis des mutmaßlichen Täters lag zunächst nicht vor.