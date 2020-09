Hannover

Landtag berät über Haushalt und Kindesmissbrauch

15.09.2020, 02:06 Uhr | dpa

Der niedersächsische Landtag setzt seine erste Sitzung nach der Sommerpause heute mit Beratungen zum Haushaltsentwurf für das kommende Jahr fort. Dieser steht angesichts der Corona-Krise unter strikten Sparvorgaben, da die Zeit sprudelnder Steuereinnahmen zu Ende ist. Nach der jüngsten Steuerschätzung brechen die Einnahmen in diesem Jahr zwar nicht so stark ein wie befürchtet. Dafür müssen die Erwartungen für die kommenden Jahre weiter nach unten korrigiert werden, vor allem für 2021.

Zudem will der Landtag nach dem massenhaften Kindesmissbrauch von Lügde mit Fehlern und Versäumnissen etwa beim Jugendamt Hameln am Dienstag eine Enquetekommission auf den Weg bringen. Das Ziel ist, Kinder künftig besser zu schützen. Das Jugendamt in Hameln hatte einem der Haupttäter von Lügde trotz mehrerer Hinweise auf sexuell übergriffiges Verhalten die Pflegschaft für ein Mädchen übertragen. Eine Sonderermittlerin attestierte dem Amt in der vergangenen Woche schwere Fehler, aber kein strukturelles Versagen.