Hannover

Kontrollbehörden gegen landesweit gegen Schwarzarbeit vor

15.09.2020, 17:20 Uhr | dpa

Mit landesweiten Kontrollen sind Behörden gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung in Niedersachsen vorgegangen. Bei der viertägigen Aktion seien in der vergangenen Woche 627 Betriebe und 1446 Personen überprüft worden, teilte das Wirtschaftsministerium am Dienstag mit. Festgestellt wurden unter anderen 26 Verdachtsfälle, bei denen für die Handwerkstätigkeit die erforderliche Eintragung fehlte. In 17 Fällen lag demnach die Gewerbeanzeige nicht vor.

In 74 Fällen prüft die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) nun, ob Betriebe nicht den vorgeschriebenen Mindestlohn zahlen, und in 50 Fällen, ob Unternehmen Sozialversicherungsbeiträge nicht oder zu niedrig zahlen. Zudem wird möglichem Sozialleistungsmissbrauch und Verstößen gegen das Aufenthaltsrecht nachgegangen.

Mit der Aktion sollen nach den Worten von Wirtschaftsminister Bernd Althusmann Unternehmen und Arbeiter geschützt werden, die sich korrekt verhalten. "Gleichzeitig verhindern wir Einnahmeausfälle bei den Sozialkassen, Sozialversicherungen und dem Fiskus", betonte der CDU-Politiker.