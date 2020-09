Hannover

Bande soll medizinische Geräte gestohlen haben

21.09.2020, 03:03 Uhr | dpa

Weil sie aus Kliniken medizinische Geräte im Millionenwert gestohlen haben sollen, müssen sich drei Männer und zwei Frauen heute vor dem Landgericht Hannover verantworten. Den Angeklagten wird schwerer Bandendiebstahl beziehungsweise gewerbsmäßige Bandenhehlerei in sechs Fällen vorgeworfen. Betroffen waren im Februar 2019 unter anderem das Klinikum Siloah in Hannover, das Städtische Klinikum Braunschweig sowie das Krankenhaus Herzberg/Osterode.

Entwendet wurden laut Anklage häufig hochwertige Endoskopie-Geräte. Pro Klinik handelte es sich meist um Beträge zwischen 400 000 und 500 000 Euro, in einem Fall sogar eine Million Euro. Die Bande soll sich in einer Ferienwohnung in der Nähe von Soltau (Heidekreis) aufgehalten haben und das Diebesgut zum Teil von dort aus an Mittelsleute in Kolumbien versandt haben. Der überwiegende Teil der Geräte wurde nach Gerichtsangaben noch am Flughafen Frankfurt sichergestellt, so dass sich der wirtschaftliche Schaden auf rund 300 000 Euro belaufen soll.

Der Prozess startete am vergangenen Donnerstag. Insgesamt sind zehn Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil könnte demnach am 17. November gesprochen werden. (Az.: 70 KLs 10/20)