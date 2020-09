Hannover

Feuerwehr bei Kindern und Jugendlichen angesagt

24.09.2020, 01:43 Uhr | dpa

Immer mehr Kinder und Jugendliche machen bei den Freiwilligen Feuerwehren in Niedersachsen mit. Ihre Zahl habe sich in den vergangenen Jahren positiv entwickelt, teilte das niedersächsische Innenministerium mit. Das geht aus dem dem neuen Tätigkeitsbericht der Feuerwehren hervor. Innenminister Boris Pistorius (SPD) stellt heute den gesamten Bericht in Hannover vor. Die Kinder- und Jugendfeuerwehren gewannen allein 2018 insgesamt 870 Interessenten dazu und kamen auf 14 630 Mitglieder. Insgesamt sind deutlich über 100 000 Menschen bei den Freiwilligen Feuerwehren des Landes.