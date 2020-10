Hannover

Landtag feiert 30 Jahre Deutsche Einheit: "Viel erreicht"

05.10.2020, 02:02 Uhr | dpa

Der niedersächsische Landtag erinnert heute mit einem Festakt an die deutsche Wiedervereinigung vor 30 Jahren. Erwartet werden mehr als 120 Gäste, darunter der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Der CDU-Politiker war 1990 Mitglied der Verhandlungsdelegation zum Einigungsvertrag zwischen Ost- und Westdeutschland. "In 30 Jahren Deutsche Einheit wurde viel erreicht, doch die Lebensverhältnisse in Ost und West sind noch nicht gleich", betonte Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) im Vorfeld der Veranstaltung in Hannover. Niedersachsen hatte vor der Wiedervereinigung die längste innerdeutsche Grenze und hat heute vier ostdeutsche Nachbarländer.