Hannover

Hannover 96 holt Frankfurter Abwehrspieler Falette

05.10.2020, 16:41 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat am letzten Tag der Transferfrist den Innenverteidiger Simon Falette von Eintracht Frankfurt verpflichtet. Der 28 Jahre alte Nationalspieler Guineas spielte zuletzt auf Leihbasis für Fenerbahce Istanbul. In Hannover unterschrieb er am Montag einen Dreijahresvertrag.

"Simon Falette hat bei Eintracht Frankfurt in der ersten Liga und in der Europa League seine Klasse unter Beweis gestellt. Wir haben noch einen Innenverteidiger mit starkem linken Fuß gesucht – Simon passt deshalb auch mit seiner Zweikampfstärke genau in unser Profil", sagte Sportdirektor Gerhard Zuber. Die 96er schlossen mit diesem Transfer ihren großen Umbruch mit insgesamt 12 Zu- und 15 Abgängen während dieser Transferperiode ab.