Kiel

Kiel siegt auch ohne Sagosen: 34:31 gegen Hannover

06.10.2020, 21:10 Uhr | dpa

Auch ohne den verletzten Rückraum-Star Sander Sagosen hat Titelverteidiger THW Kiel am 2. Spieltag der Handball-Bundesliga den ersten Härtetest der Saison bestanden. Der Rekord-Champion bezwang am Dienstag die TSV Hannover-Burgdorf mit 34:31 (17:18) und verfügt damit wie Tabellenführer SC DHfK Leipzig über 4:0 Punkte. Die Sachsen feierten beim 29:22 (15:9) gegen Aufsteiger HSC 2000 Coburg ebenfalls ihren zweiten Saisonsieg.

In Kiel gab der der reaktivierte Torwart-Trainer Mattias Andersson in der Schlussphase der ersten Hälfte sein Bundesliga-Comeback. Der 42-Jährige hatte seine Laufbahn 2018 eigentlich beendet, war wegen des langfristigen Ausfalls des am Knie operierten Stammtorhüters Niklas Landin vor wenigen Tagen aber in den THW-Kader gerückt. Bester Werfer beim Sieger war Niclas Ekberg mit neun Toren. Für Hannover traf Neuzugang Johan Hansen ebenfalls neunmal.