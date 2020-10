Hannover

Landtag berät über Corona-Kurs: Regierungserklärung von Weil

07.10.2020, 03:38 Uhr | dpa

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen nimmt Ministerpräsident Stephan Weil am heutigen Mittwoch im Landtag in Hannover Stellung zur aktuellen Lage. In einer Regierungserklärung will der SPD-Politiker erläutern, warum die Landesregierung vergleichsweise vorsichtig bei Lockerungen ist. Ursprünglich war geplant, dass ab Oktober in Niedersachsen wieder deutlich mehr erlaubt sein sollte als zuvor. Vor allem im Westen Niedersachsens steigen die Zahlen aktuell: Im Kreis Vechta lagen sie am Dienstag mit 55,3 Ansteckungen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen noch über dem Grenzwert von 50.