Hannover

Kirchen wollen Weihnachts-Gottesdienste in Fußballstadien

07.10.2020, 05:33 Uhr | dpa

Die geplante neue niedersächsische Corona-Verordnung stößt nach einem Bericht des Politikjournals "Rundblick" bei Kirchenvertretern auf Kritik. "Wir hatten darauf gehofft, ein klares Signal für die Möglichkeit von Outdoor-Gottesdiensten zu erhalten", sagte Oberlandeskirchenrätin Andrea Radtke, Vertreterin der Konföderation der evangelischen Kirchen, dem "Rundblick". Leider aber tauchten nach bisherigen Informationen die Kirchen in der neuen Verordnung mit keinem Wort explizit auf. Nun befürchte man, dass es fast zu spät sei, die Wünsche der Kirchen dort noch zu verankern. Sie würden laut Radtke gerne auch Fußballstadien für Weihnachts-Gottesdienste nutzen.

Auch das Verfahren vor dem Erlass der neuen Verordnung hat dem Bericht zufolge Verärgerung in Kirchenkreisen ausgelöst. So hatte die Konföderation ihr Anliegen bereits am 12. September an den Leiter des Krisenstabes geschickt, laut Radtke aber zunächst keine Antwort erhalten. Landesbischof Ralf Meister habe bei einem regelmäßigen Treffen von Kirchenvertretern und Landesregierung an den Wunsch erinnert und darauf hingewiesen, dass in der Vorweihnachtszeit der Platz in den Kirchen wegen der Vorgaben für die Mindestabstände nicht mehr ausreicht.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will die neue niedersächsische Corona-Verordnung am Mittwoch im Landtag vorstellen. Sie soll am Freitag in Kraft treten.