Hannover

Hannover: Weniger Straftaten im öffentlichen Raum

09.10.2020, 12:54 Uhr | dpa

Die Zahl der Straftaten im öffentlichen Raum in Hannover ist im vergangenen Jahr laut Behörden leicht zurückgegangen. Das teilten die Polizei und die Stadt Hannover am Freitag in ihrem Sicherheitsbericht für das vergangene Jahr mit. Demnach wurden 2019 insgesamt 69 613 Straftaten von Bürgern und Bürgerinnen gemeldet oder direkt von der Polizei aufgenommen. Im Jahr 2018 seien es etwas mehr als 70 000 Fälle gewesen.

Berücksichtigt wurden Raub- und Diebstahl, Körperverletzungen, Einbrüche, Sachbeschädigungen und Rauschgiftdelikte, die im öffentlichen Raum passiert sind und damit das Sicherheitsgefühl der Bürger und Bürgerinnen beeinflussen, hieß es. Die mit Abstand größte Kategorie darunter waren den Angaben zufolge Diebstähle mit fast 25 000 Fällen. Die Zahl der Körperverletzungen ist im vergangenen Jahr mit 7238 Fällen laut Bericht etwas gestiegen, 2018 waren es noch 7 002 Fälle.

Seit 2016 wurden laut der Statistik in der Landeshauptstadt immer weniger Straftaten aufgenommen. In knapp 65 Prozent aller Fälle habe im vergangenen Jahr ein Tatverdächtiger ermittelt werden können. Damit sei die Aufklärungsquote, die im Jahr 2018 bei knapp 63 Prozent lag, leicht gestiegen.

Laut Polizei lässt sich mit dem aktuellen Sicherheitsbericht allerdings keine Aussage darüber treffen, ob es in Hannover gefährlicher oder weniger gefährlich sei als in anderen Großstädten, da der Sicherheitsbericht nur einen Teil der begangenen Straftaten wiedergebe. Für einen Vergleich müsse man die Gesamtzahl aller Straftaten berücksichtigen.