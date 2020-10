Hannover

NDR-Umfrage: Mehrheit in Krise mit Landesregierung zufrieden

14.10.2020, 16:13 Uhr | dpa

In der Corona-Krise ist eine klare Mehrheit der Menschen in Niedersachsen mit dem Krisenmanagement der rot-schwarzen Landesregierung und den getroffenen Maßnahmen zufrieden. Nach einer Umfrage im Auftrag des NDR-Fernsehmagazins "Hallo Niedersachsen" sind 69 Prozent der Menschen mit der Bewältigung der Krise durch die Regierung zufrieden oder sehr zufrieden, 30 Prozent sind weniger oder gar nicht zufrieden. Die aktuell zur Corona-Eindämmung geltenden Auflagen und Beschränkungen betrachten 65 Prozent der Niedersachsen alles in allem als angemessen. Jeder Vierte (23 Prozent) wünscht sich sogar weitergehende Maßnahmen im Umgang mit der Pandemie.

Für rund jeden Zehnten (11 Prozent) gehen die bisherigen Corona-Maßnahmen aber bereits zu weit. Die Sorge, dass durch die pandemiebedingten Regeln und Auflagen Freiheitsrechte auch längerfristig eingeschränkt sein könnten, teilen die meisten Niedersachsen (68 Prozent) nicht. Immerhin fast jeder dritte Wahlberechtigte (31 Prozent) aber äußert durchaus Bedenken.

Die größten Sorgen machen sich die Menschen laut der NDR-Umfrage inzwischen nicht vor einer Ansteckung mit dem Virus, sondern vor einer weiteren Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage. 35 Prozent der Befragten haben die Sorge, sich oder Familienmitglieder mit Corona anzustecken, 68 Prozent indes haben große oder sehr große Sorgen, dass es der Wirtschaft noch schlechter geht. Dabei schätzt die Hälfte der Menschen die aktuelle Wirtschaftslage in Niedersachsen noch als gut ein.

Im Rückblick hält eine Mehrheit auch Dauer und Umfang der Schließung von Schulen, Kindergärten sowie Alten- und Pflegeheimen für in Ordnung. 56 Prozent hielten die Kita- und Schulschließungen für genau richtig. Für jeden Vierten (27 Prozent) waren die Einrichtungen zu lang geschlossen. Für nur 13 Prozent wurde der Betrieb zu früh wieder aufgenommen.

Der Blick der Niedersachsen auf Besuchsverbote für Alten- und Pflegeheime fällt im Vergleich etwas kritischer aus. Die Dauer dieser Einschränkungen für Familienangehörige betrachtet nachträglich zwar ebenfalls jeder Zweite (54 Prozent) als richtig. Für ein gutes Drittel (36 Prozent) jedoch dauerte die Schließung der Heime letztlich zu lang.