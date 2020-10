Hannover

Weihnachts- und Beauty-Artikel beliebt bei Einkaufsmesse

17.10.2020, 02:40 Uhr | dpa

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie ist am Samstag in Hannover eine Messe gestartet. Der Auftakt der Verbraucher- und Einkaufsmesse "Infa 2020" sei gut verlaufen, sagte ein Sprecher: "Unser Hygienekonzept hat sich bewährt."

An den Ausstellungstagen am Wochenende müssen sich Besucher Zeiträume für ihren Bummel über die Messe buchen. Dafür stehen jeweils die Zeitabschnitte von 10 und 14 Uhr sowie von 15 bis 19 Uhr zur Verfügung. Sicherheitspersonal soll zu große Menschenansammlungen verhindern. Pulkbildung werde so verhindert, sagte der Sprecher. Wenn sich doch Menschentrauben bilden, würden diese schnell aufgelöst. Besucher müssen Masken tragen und auf die Abstandsregeln achten. Wer länger als 15 Minuten an einem Stand bleibt, muss seine Daten hinterlassen.

Besonders die Ausstellungsstände mit Weihnachtsartikeln, Mode, Beauty und Wellness seien bei den Besuchern beliebt, ebenso die Markthalle. "Gekocht und gegessen wird immer", sagte der Sprecher. Besucherzahlen sollen erst am Ende bekannt gegeben werden. Die Ausstellung endet am kommenden Wochenende am 25. Oktober.

Nach der niedersächsischen Corona-Verordnung können Messen unabhängig von der Teilnehmerzahl zugelassen werden, wenn für sie ein Hygienekonzept vorliegt. Viele Schauen waren allerdings coronabedingt abgesagt oder verschoben worden, darunter die Hannover Messe. Die Industriemesse soll nun im April 2021 stattfinden.