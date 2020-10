Hannover

Sprunghafter Anstieg der Corona-Infektionen in Delmenhorst

19.10.2020, 10:41 Uhr | dpa

Die Zahl der Corona-Infektionen im niedersächsischen Delmenhorst ist wieder deutlich angestiegen. Das Landesgesundheitsamt gab den Sieben-Tage-Wert der Stadt am Montagmorgen mit 223,1 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner an (Vortag: 138,0). Demnach gab es 76 neue nachgewiesene Ansteckungen im Vergleich zum Sonntag. Die Stadtverwaltung will am Montagvormittag über die Entwicklung informieren. Bereits vor einer Woche hatte die Stadt angekündigt, weitere Maßnahmen zur Viruseindämmung zu prüfen. "Dabei wird darauf geachtet, dass punktgenau Maßnahmen ergriffen werden und weniger Rundumschläge verteilt werden", hatte der Corona-Krisenstabsleiter der Stadt, Rudolf Mattern, damals gesagt.