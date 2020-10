Hannover

Brand in Tiefgarage: Vier Mehrfamilienhäuser evakuiert

25.10.2020, 17:37 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einer Tiefgarage in Hannover hat die Feuerwehr insgesamt etwa 30 Wohnungen in vier Mehrfamilienhäusern evakuiert. Aus bislang ungeklärter Ursache standen drei Autos in der Tiefgarage in Flammen, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Der Rauch aus der Tiefgarage, die sich unter den vier Mehrfamilienhäusern befindet, breitete sich teilweise über das Treppenhaus aus.