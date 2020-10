Hannover

Landesregierung ruft Menschen zur Grippeimpfung auf

26.10.2020, 03:05 Uhr | dpa

Die Landesregierung in Niedersachsen ruft die Bürger dazu auf, sich in diesem Winter gegen Grippe impfen zu lassen. Allerdings werden die Kosten für die Impfung nicht in jedem Fall von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Zudem warten einige Praxen auch auf neuen Impfstoff. Um mehr Menschen zum Impfen zu motivieren, stellt Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) heute zusammen mit dem Präsidenten des Landesgesundheitsamtes, Matthias Pulz, die Kampagne "Niedersachsen macht die Grippe platt" vor.

Vor allem Ältere über 60 Jahre, Schwangere und Menschen mit einer Grunderkrankung wie Diabetes oder einer Herzkrankheit sollten sich gegen Grippe impfen lassen. Auch für medizinisches Personal und Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen wird die Impfung empfohlen.