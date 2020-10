Hannover

Gesundheitsministerin fordert Verzicht auf Halloween-Umzüge

27.10.2020, 12:25 Uhr | dpa

Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann ruft Kinder und Jugendliche dazu auf, an Halloween nicht von Haus zu Haus zu gehen. "Wir sind alle aufgerufen, unsere Kontakte so weit wie möglich zu beschränken, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen", sagte die SPD-Politikerin dem Radiosender "Antenne Niedersachsen". Halloween wird am 31. Oktober gefeiert.

Unter Einhaltung der Abstandsregel von mindestens anderthalb Metern und anderer Vorsichtsregeln sind Halloween-Umzüge nach wie vor erlaubt. Dabei spielt auch die Quote der Neuinfektionen in einer Region eine Rolle: Bei mehr als 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche sind maximal 25 Teilnehmer erlaubt, bei mehr als 50 Neuinfektionen sind es höchstens 10 Teilnehmer, die aber maximal aus zwei Haushalten stammen dürfen.